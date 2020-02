Mittwoch, 12. Februar 2020

Wer kann Hinweise zu Farbschmierereien geben?

So sehen die Schmierereien an der neuen Fassade aus. Foto: Polizei Delligsen

Delligsen. In der Nacht vom 10. auf den 11. Februar verunstalteten bisher nicht bekannte Täter die Fassade eines neu erstellten Gewerbekomplexes in Delligsen an mehreren Stellen mit Farbschmierereien. Aufgrund verschiedener gesprühter Parolen mit politischem Hintergrund ermittelt der Staatsschutz der Polizei in Hameln. Möglicherweise wurden die Sprayer im Einkaufs-/Gewerbegebiet an der Carlstraße nahe der Bundesstraße 3 beobachtet. Bei Hinweisen auf den beziehungsweise die Verursacher der Schmierereien wird darum gebeten, sich mit der Polizeistation in Delligsen (neue Erreichbarkeit - 05187/300460) in Verbindung zu setzen.