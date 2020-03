Mittwoch, 11. März 2020

„Wer kann was“ wird verschoben

An den Messeständen gibt es neben Informationen oft auch etwas zum Mitnehmen. Foto: Archiv

Bodenwerder. Die Gewerbeschau „Wer kann was“, die alle zwei Jahre im Schulzentrum Bodenwerder stattfindet und einen bunten Querschnitt aus Handel, Handwerk und Dienstleistungsbranche zeigt, wird in diesem Jahr verschoben. Die Veranstalter haben sich entschlossen, angesichts der Corona-Bedrohung die Messe nicht am 28. und 29. März auszutragen. Voraussichtlich soll sie nun am 11. und 12. Juli stattfinden.