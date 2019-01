Donnerstag, 24. Januar 2019

Wer kennt die Frau? Polizei bittet um Mithilfe

Wer kennt diese augenscheinlich verwirrte Frau, fragt die Polizei

Fischbeck. Am Mittwoch, 23. Januar, wurden Beamte der Polizeistation Hessisch Oldendorf, gegen 15.40 Uhr, in die Straße "Paschenburg" in Fischbeck gerufen, weil dort eine weibliche Person auf der Straße umherirren würde. Der Sachverhalt traf so zu. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, lief die Frau augenscheinlich orientierungslos umher. Auf Nachfrage gab sie an, nicht zu wissen, wer sie sei. Sie wisse weder ihren Namen, noch könne sie sagen, wo sie wohne, oder wann sie letztmalig gegessen, oder geschlafen habe.

Eine Nachfrage im Ort (Stadtverwaltung, Bäcker, Frisör) verlief ergebnislos. Die Personalien der Frau konnten nicht in Erfahrung gebracht werden. Weitere Ermittlungen bei umliegenden Krankenhäusern führten ebenfalls zu keinem Ergebnis. Die Frau hatte weder Bargeld, noch Schlüssel bei sich. Aufgrund ihres Zustandes wurde die Unbekannte zunächst in einer Klinik untergebracht.

Die unbekannte Frau kann wie folgt beschrieben werden: - etwa Mitte 30 - etwa 170 Zentimetergroß - dick - spricht Hochdeutsch - fettige, schulterlange, schwarze Haare - bekleidet mit einem grünen Anorak und einer dünnen weiß/grau karierten Stoffhose (Schlafanzughose) - dunkelblaue Stoffschuhe mit heller Sohle - Wollschal - Gelblich verfärbte Finger (Raucher)

Eine Vermisstenanzeige liegt laut Polizei bis dato nicht vor.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.