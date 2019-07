Montag, 29. Juli 2019

Wer möchte in Holzminden noch Enten auf die Reise schicken?

TAH-Mitarbeiterin Sabrina Sander wünscht allen Ticket-Käufern ganz viel Glück. Foto: rei

Holzminden. Ein, zwei, drei oder fünf Tickets à fünf Euro kaufen – und dann voller Vorfreude auf den 7. September warten! Das ist das simple Procedere für alle, die am Entenrennen des Rotary-Clubs teilnehmen möchten. Jede Ticketnummer steht für ein gelbes Entchen, das am Renn-Sonnabend zusammen mit 4.499 Kollegen in die Fluten geschüttet wird. Die Tickets gibt es ab sofort auch beim Täglichen Anzeiger in der Zeppelinstraße (außerdem beim Stadtmarketing am Markt sowie über Schulen und Vereine). Ach ja, die Enten der Extraklasse gibt es natürlich auch wieder – die sogenannten Schmückenten (nur im Stadtmarketing-Büro erhältlich, wo sie bis zum 31. August auch wieder abgegeben werden müssen). Sie kosten gegenüber dem Vorjahr „nur“ noch sieben Euro und können wieder ganz nach Herzenslust verschönert werden, bevor eine Jury sie bewertet und Preise von 200, 100 und 50 Euro verteilt. (rei)