Mittwoch, 29. Juli 2020

Wer wird Nachfolger von Friedhelm Spieker?

Am 13. September wird im Kreis Höxter ein neuer Landrat gewählt. Foto: Pixabay

Kreis Höxter. Am Anfang dieser Woche endete die Frist zur Einreichung von Wahlvorschlägen für die Kommunalwahl am 13. September in Nordrhein-Westfalen. Unter anderem wird im Kreis Höxter ein neuer Landrat gesucht. Der bisherige Amtsinhaber Friedhelm Spieker tritt nicht mehr an, er hatte zweimal die Direktwahl gewonnen. Zwei Kandidaten gehen ins Rennen. Die CDU stellte im April den Bürgermeister der Stadt Warburg und Sprecher der Hauptverwaltungsbeamten im Kreis Höxter auf. Michael Stickeln (51) soll dafür sorgen, dass die CDU weiterhin den ersten Mann im Kreis stellt. Die SPD schickt ihren Kreisvorsitzenden Helmut Lensdorf ins Rennen. Der 57-Jährige kommt aus Marienmünster und ist von Beruf Mediengestalter. (fhm)