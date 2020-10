Freitag, 16. Oktober 2020

Werbegemeinschaft Höxter: Kein Verständnis für das Urteil

Annelie Holländer (von links), Karin Remmert, Jürgen Knabe und Marianne Fien vom Vorstand der Werbegemeinschaft Höxter. Foto: fhm

Höxter. Es ist ein Urteil des Verwaltungsgerichts Minden, das in Höxter für Aufregung und Unverständnis sorgt. Die 3. Kammer des Gerichts hat am Donnerstag einem Antrag der Gewerkschaft ver.di stattgegeben, dass der verkaufsoffene Sonntag in Höxter – der Märchensonntag am 18. Oktober – nicht zulässig ist (der TAH berichtete). Jürgen Knabe, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, ist fassungslos wegen des Urteils. „Das Gericht argumentiert mit dem hohen Gut des Sonntagsschutzes und hat somit, trotz der Durchführung des Märchentages in den letzten 25 Jahren, gegen unsere Veranstaltung entschieden.“ Man habe sich bei der Gestaltung des Märchensonntages nicht auf eine Veranstaltung ohne Anlass nach der Coronaverordnung des Landes NRW gestützt, sondern in enger Absprache mit dem Rechtsamt der Stadt Höxter eine Veranstaltung mit Anlass (Programm und Spezialmarkt) nach der Coronaverordnung des Landes NRW ausgearbeitet. „Die Enttäuschung ist bei uns allen extrem groß, das Vorgehen von Verdi ist für uns unverständlich“, so der Vorsitzende. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 17.10.2010.