Sonntag, 28. Oktober 2018

Werner Brennecke schmeißt in Bevern hin

Werner Brenneck hat sein Traineramt in Bevern zur Verfügung gestellt.

Bevern (ue). In der Fußball-Kreisliga kommt Bewegung ins Trainergeschäft: Nachdem in der letzten Woche Michael Lotze beim SV Holzminden seinen Hut nehmen musste, wird nun beim MTV Bevern der nächste Trainerstuhl frei: Werner Brennecke ist von seinem Amt als Cheftrainer zurückgetreten. Marinko Djak, bisher Co-Trainer, rückt ins erste Glied vor und zeichnet für die erste verantwortlich.

MTV-Abteilungsleiter Manfred Almstedt und Werner Brennecke haben ausführlich über die Gründe, die zu dieser Entscheidung geführt haben, gesprochen. Beide Seiten haben sich dann entschieden, den Vertrag aufzulösen. Die Auslegung dieser Gründe könnte aber kaum unterschiedlicher sein. Während die Vereinsseite in einer Pressemitteilung von persönlichen und gesundheitlichen Problemen spricht, die zu dieser Entscheidung geführt haben und ihm für die Zukunft alles Gute wünscht, lässt das Dementi des Trainer nicht lange auf sich warten: „Es gibt weder persönliche noch private Gründe für meinen Entschluss. Ich mag den Fußballsport und liebe den Job als Trainer, aber es muss Spaß machen. Was ich in den letzten Wochen an Spiel- und Trainingstagen erlebt habe, nimmt einem die Motivation, und wenn die nicht mehr da ist, muss man als Trainer aufhören“, so Brennecke.

Und weiter erklärt er: „Ich weiß, dass man in dieser Spielklasse Kompromisse eingehen muss, aber wenn du Spiel für Spiel vier Stunden vor Beginn immer noch Absagen bekommst und jedes mal auf kurzfristige Hilfe aus der Zweiten oder der A-Junioren angewiesen bist, dann zermürbt dich das. Einigen Spielern fehlt es einfach an Teamgeist, Disziplin und Einstellung zu diesem Mannschaftssport. Für die Spieler,die diese Tugenden mitbringen, tut es mir leid“.

Marinko Djak, der bislang als zweiter Trainer zur Verfügung stand, übernimmt ab sofort das Team des MTV Bevern. Ihm zur Seite steht Maurice Zinke.