Freitag, 08. November 2019

Weser Open Air 2020 mit Wincent Weiss und Lena

Wincent Weiss ist der Hauptact beim Weser Open Air 2020. Foto: Christoph Köstlin

Beverungen. Das Weser Open Air Beverungen 2019 ist allen noch in sehr guter Erinnerung. Aber wer will sich schon auf alten Lorbeeren ausruhen? „Wir nicht!“, sagt Volker Faltin von der Kulturgemeinschaft in Beverungen. „Aus diesem Grund setzen wir für 2020 nicht nur auf weitere optische Verbesserungen, sondern auch auf ein grandioses Festival Line-Up!“ Das Konzert beginnt am Sonnabend, 12. September 2020 um 15 Uhr. Mit dabei sind Wincent Weiss, Lena, Lotte und Miu. Der Kartenvorverkauf beginnt am Freitag, 8. November, um 9 Uhr.

Mehr lesen Sie im TAH vom 08.11.2019.