Donnerstag, 25. Juli 2019

Weser zu warm: KKW Grohnde stellt Betrieb ein

Das Kernkraftwerk Grohnde muss vom Netz gehen, weil die Wassertemperatur in der Weser über 26 Grad gestiegen ist.

Grohnde. Weil die Weser inzwischen mehr als 26 Grad warm ist, muss das Kernkraftwerk in Grohnde vorübergehend vom Netz gehen. Das hat die Preussen Elektra als Betreiberin des Gemeisnchaftskernkraftwerkes in einer Pressemitteilung erklärt.

In der Presseerklärung heißt es weiter: „Die aktuelle Anlagenkonfiguration des Kernkraftwerks Grohnde bedingt, dass das Kraftwerk bei anhaltenden Wesertemperaturen oberhalb von 26 Grad Celsius den Leistungsbetrieb einstellen muss. Dies wird derzeit für die Dauer ab Freitag Mittag bis einschließlich Sonntag erwartet. Die Entscheidung wird abhängig von der konkreten Temperaturentwicklung getroffen. Sobald sich die Wesertemperatur wieder entsprechend nachhaltig abkühlt, wird der Leistungsbetrieb wieder aufgenommen“.

Für die Kernkraftwerke Brokdorf und Isar 2 würden derzeit keine außentemperaturbedingten Einschränkungen des Betriebs erwartet. Das Kernkraftwerk Isar 2 befindet sich derzeit in der planmäßigen Revision und wird voraussichtlich am kommenden Wochenende wieder mit dem Stromnetz verbunden.