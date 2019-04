Montag, 29. April 2019

Weserbergland Blues Festival verwandelt Jazz-Club in heißen Blues-Club

Stark: The Blues Bones aus Belgien. Foto: jbo

Holzminden. Das Weserbergland Blues-Festival im Frühjahr ist längst gesetzt beim Jazz-Club Holzminden und war von Anfang an ein Publikumsmagnet. Das mittlerweile 6. Festival setzte am Wochenende an drei Tagen die junge Tradition furios fort. Schwer zu sagen, welche Bands hier die Höhepunkte markierten, es gab einfach keine Schwächen im Programm, und die Blues-Geschmäcker wurden wieder aufs Beste bedient. (jbo/ez/r)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 30. April