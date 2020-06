Freitag, 19. Juni 2020

Weserbergland-Reisepodcast als Trilogie – mit vielen Tipps der TAH-Leser

Reisepodcaster Adrian Klie vor dem Weserrenaissance-Schloss Bevern. Foto: Christoph Streicher

Kreis Holzminden. „Nicht jeder weiß, wo das Weserbergland liegt – und gerade für einen entspannten Urlaub in der Natur ist das der große Vorteil”, sagen Adrian Klie und Christoph Streicher aus Bevern und Holzminden. In ihrem Reisepodcast „Welttournee“ geht es an diesem Wochenende in drei Spezial-Folgen um ihre Heimat, das Weserbergland: Am Freitag zum Thema Radfahren, am Sonnabend zum Thema Wandern und am Sonntag zum Thema Historisches Weserbergland. Der Podcast ist anzuklicken über die Homepage der-reisepodcast.de oder auch über Spotify oder iTunes zu hören.

„Wir wollen ganz Deutschland zeigen, wie schön es hier ist. Gerade gestresste Großstädter finden bei uns Ruhe und Zugang zu toller Natur”, sind sich die beiden Freunde, die selbst in Metropolen leben, sicher. In drei Episoden dreht sich alles ums Radfahren, Wandern und die Sehenswürdigkeiten des Weserberglandes. TAH-Leser konnten den beiden Medienmachern ihre Vorschläge zusenden. „Wir möchten uns bedanken für die zahlreichen E-Mails der TAH-Leser. Viele der Tipps kannten wir selber noch nicht und wir haben sie auf unsere eigene, private Liste für den nächsten Heimaturlaub geschrieben”, so Adrian Klie.

Die zwei Podcaster preisen zum Beispiel die Rühler Schweiz als einen der schönsten Roadtrips in Deutschland. Sie empfehlen eine Fahrt mit einem Dampfer der „Flotte Weser“ von Bad Karlshafen bis Corvey und eine Übernachtung in der Wagenburg direkt am Weserberglandweg in Neuhaus.

Christoph Streicher und Adrian Klie sind sich einig: Das Weserbergland ist absolut sehenswert. Nur beim Thema Freibad sind die zwei Schulfreunde uneins: Bevern oder Holzminden?

