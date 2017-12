Freitag, 08. Dezember 2017

Weserbergland: Suche nach dem Kleinflugzeug wird Sonnabend fortgesetzt

Weserbergland. Die Suche nach dem vermissten Kleinflugzeug im Bereich Hess. Oldendorf ist gegen 23.30 Uhr am Freitag abgebrochen worden. Die Absuche der zugänglichen Gebiete im Suchradius, so die Polizei Hameln, ist abgeschlossen. Eine weitere Suche im Gelände kann in der Dunkelheit nicht fortgesetzt werden. Sie wird am Sonnabend bei Tageslicht wieder aufgenommen.

Weiter laufen die Bemühungen eines Spezialteams aus Nordrhein-Westfalen, das Handy des Piloten zu orten. Das Verfahren, so die Polizei, sei aber nicht ganz einfach durchzuführen und äußerst langwierig.

Der 78-jährige Pilot aus Braunschweig war mit der zweisitzigen Schulungsmaschine vom Typ "Aquila" allein unterwegs. Er war um 12.15 Uhr in Osnabrück-Atterheide in Richtung Braunschweig gestartet.