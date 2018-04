Donnerstag, 12. April 2018

Weserbergland: Und wieder kontrolliert die Polizei

Aktionstag zur Bekämpfung des Einbruchdiebstahls.

Weserbergland. Im Kampf gegen Wohnungseinbrüche führten Einsatzbeamte der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden am Mittwoch erneut Schwerpunktkontrollen durch. Von morgens bis in die Abendstunden hinein wurden an wichtigen Hauptverkehrsrouten polizeiliche Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Dabei stoppten die Beamten (stationär an Kontrollstellen oder mobil im Verkehrsraum) an wichtigen Hauptverkehrsrouten im Weserbergland Verkehrsteilnehmer und führten Personen- und Fahrzeugkontrollen durch. Zudem wurden ausgesuchte Wohngebiete in die Kontrollmaßnahmen mit einbezogen; in diesen Bereichen waren unter anderem Fußstreifen unterwegs. Sogenannte Gebietspaten führten in bestimmten Stadt- und Ortsteilen Bürgergespräche durch.

Insgesamt sind am Aktionstag 51 Fahrzeuge und 70 Personen kontrolliert und überprüft worden. Konkrete Hinweise auf Vorbereitungshandlungen oder die Begehung von Straftaten im Bereich der Straßen- und Einbruchskriminalität haben sich dabei nicht ergeben. Die Aktionstage werden in regelmäßigen Abständen fortgesetzt. Foto: Polizei