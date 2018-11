Freitag, 02. November 2018

Weserberglandklinik: Eine Zigarette war der Auslöser?

Mehr als 120 Feuerwehrleute, dazu Rettungsdienst, Polizei und auch Notfallseelsorger waren am Mittwochabend im Einsatz. Fotos: bs

Höxter. Nach dem Feuer in der Weserberglandklinik in Höxter am Mittwochabend (Foto, der TAH berichtete) hat der Brandermittler des Kriminalkommissariats Höxter seine Arbeit aufgenommen und liefert nach einer Untersuchung des Zimmers, dem das Feuer wütete, eine erste Erklärung: Die Spurenlage deutet daraufhin, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Brand durch eine Zigarette hervorgerufen wurde, auf die die 85-jährige Bewohnerin des Zimmers nicht geachtet hatte. Ein technischer Fehler kann laut der Polizei Höxter ausgeschlossen werden. Zwei Personen wurden durch den Brand leicht verletzt. Der genaue Sachschaden kann aufgrund der Beeinträchtigung angrenzender Bereiche nicht beziffert werden, so die Polizei Höxter in einer Pressemitteilung.