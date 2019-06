Montag, 10. Juni 2019

Weserbrücke ist ab Dienstag gesperrt

Träger der Baumaßnahme ist der Landesbetrieb Straßen.NRW. Foto: GR Fifth Life

Lauenförde. Die Weserbrücke zwischen Lauenförde und Beverungen ist ab Dienstag, 11. Juni, gesperrt. Grund dafür ist der Neubau der Weserbrücke. Mit Schildern ist eine Umleitung ausgeschildert, sie führt sowohl auf der rechten als auch auf der linken Weserseite über die Weserbrücke Würgassen. Fußgänger können weiterhin die Brücken (die alte und die neue) nutzen, Radfahrer, Mofa- und Rollerfahrer ebenfalls, wenn sie ihre Fahrzeuge schieben. Für die Schüler aus Meinbrexen, Boffzen und Derental, die das Schulzentrum in Beverungen besuchen, gilt folgende Regelung. Sie werden zur Brücke in Lauenförde gefahren, steigen dort aus, gehen zu Fuß über die Brücke und werden in Beverungen (ZOB) mit Bussen zum Schulzentrum gebracht. (fhm)