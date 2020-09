Donnerstag, 17. September 2020

Weserpegel sinkt auf unter 70 Zentimeter

„Hungersteine“ ragen aus dem Wasser, hier am „Eulenkrug“ gegenüber der Fährstelle Wehrden. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Wenn die Steine am Ufer der Weser zu sehen sind, dann weiß man, dass der Wasserstand erheblich gesunken ist. Derzeit sind viele dieser „Hungersteine“ zu sehen. Der Pegel ist inzwischen bei 69 Zentimetern (Messung Pegel Höxter, Donnerstag, 13 Uhr) angekommen. Es scheint auch keine Besserung in Sicht, da von der Edertalsperre weiterhin kaum Wasser abgegeben wird. In Bad Karlshafen ist der Weser-Pegel sogar schon auf 58 Zentimeter gesunken. Schiffsverkehr ist schon lange nicht möglich. Inzwischen fragen sich viele, ob demnächst sogar der Rekord-Tiefstand von 1959 erreicht wird. Der lag damals bei 56 Zentimetern am Pegel Höxter. Dann werden noch mehr Ufersteine zu sehen sein. (fhm)