Freitag, 23. August 2019

Weserradweg: Die Sperrung zwischen Forst und Polle steht!

Ab sofort voll gesperrt, die K 32 zwischen Forst und der Fähre Polle. Die Sperrung betrifft auch und besonders den Weserradweg. Foto: ta

Forst/Polle. Freitagmorgen haben die Mitarbeiter der Straßenmeisterei letzte Hand angelegt. Jetzt ist die K 32 zwischen Forst und der Poller Fähre dicht. Und auch der Weserradweg ist gesperrt – und wird vermutlich in diesem Jahr auch nicht mehr freigegeben. Bereits in Holzminden und an der Poller Fähre werden die Radtouristen, die auf dem Weserradweg – die Nummer 1 in Deutschland mit 100.000 Radwanderern und Radlern jährlich! – auf die Sperrung und auf die Umleitung, die über die andere Weserseite führt, hingewiesen. Diese Hinweise, so Landkreis-Pressesprecher Peter Drews zum TAH, soll in den nächsten Tagen noch um ein weiteres informatives Schild ergänzt werden, auf die Landesforsten den Grund für die Sperrung erläutern wollen: „Zu Ihrer Sicherheit ist dieser Weg vorübergehend gesperrt“, wird darauf stehen, „weil absterbende Bäume und trockene Äste jederzeit herunterfallen oder abbrechen können“. Eng ist der Kontakt von Landkreis und Landfesforsten zu den Touristikverbänden. „Wir wollen sensibel mit den Beschwerden zu Umleitung und Beschilderung umgehen, notfalls noch einmal nachsteuern“, erklärt Peter Drews. Denn die erneute Zertifizierung des beliebtesten Radweges in Deutschland steht bald wieder an. Und der Weserradweg soll auch weiterhin die Nummer 1 bleiben. (bs)