Sonntag, 04. August 2019

Weserradweg in Höxter wegen des Feuers „R1“ gesperrt

Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle und konnte den Brand löschen. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter. In der Nacht zum Sonntag, 4. August, ist das Ausflugslokal „R1" am Radweg 99 an der Weser in Höxter ein Raub der Flammen geworden. Ein Anwohner hatte Brandgeruch festgestellt und die Polizei informiert. Als die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, brannte das Gebäude bereits lichterloh. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden. Die Kriminalpolizei nahm noch in der Nacht die Ermittlungen zur Brandursache auf. Diese dauern noch an und werden sich auch auf die nächsten Tage erstrecken. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Der Radweg entlang der Weser muss auf Grund der Gefahrenstelle für die nächsten Tage gesperrt werden. Fahrradfahrer und Fußgänger müssen über die Stummrigestraße ausweichen.

