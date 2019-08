Montag, 05. August 2019

Weserradweg nach Brand wieder freigegeben

Das „R1“ wurde in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag ein Raub der Flammen. Foto: Feuerwehr Höxter

Höxter. Nach dem Brand am Auflugslokal „R1“ am Weserradweg in der Nacht zu Sonntag, hat die Stadt Höxter den namensgebenden Radweg 1 wieder freigegeben. Absperrung und Umleitung wurden am Montagnachmittag abgebaut. Auch der Dampferanleger gegenüber des Gebäudes ist wieder zugänglich. Die Brandstelle wurde abgesperrt. Die Stadt Höxter weißt drauf hin, dass das Betreten streng verboten ist, da Lebensgefahr besteht.