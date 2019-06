Donnerstag, 20. Juni 2019

WeserSommer: Holzmindens kurzweiliges Fronleichnam-Kontrastprogramm

Mit dem TreeRock-Kletterpark Hochsolling konnten Kinder hoch hinaus. Foto: spe

Holzminden. Fährten lesen und Gegenstände in der „Grabbelkiste“ erfühlen konnte man am Gemeinschaftsstand der Partner aus dem WildparkHaus in Neuhaus. Natürlich hatten die Damen auch jede Menge Informationen zum Solling, für Aktivitäten und Urlauber parat. Nebenan konnten mutige Kinder und Jugendliche, gesichert von einem Guide des TreeRock-Abenteuerparks Hochsolling, eine lange Strickleiter bis in luftige Höhen erklettern. Die lange Warteschlange zeigte, dass es viele mutige Kletterer gab, die neun Meter hoch hinaus wollten. Am Stand der Wesertherme Bad Karlshafen gab es vergünstigte Eintrittskarten, und am Hagebau-Stand eine Live-Grillvorführung, Campingbedarf und mit dem Bonbon-im-Glas-Schätzen ein lukratives Gewinnspiel. Der Caravan-Park Müller aus Heinsen stieß auf großes Interesse an Kauf oder Anmietung von Wohnmobilen, und Tischlermeister Keitel präsentierte ein paar Meter weiter oben seine so originellen wie praktischen Schlaf- und Saunafässer.

Wenn in Höxter Feiertag ist, bietet Holzminden ein besonderes Kontrastprogramm in der Innenstadt: den WeserSommer. In diesem Jahr wurde auf diese Weise die Fußgängerzone Obere Straße zu einer interessanten Freizeitmeile. (spe)

