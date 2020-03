Dienstag, 03. März 2020

Weserstadtwerke-Service GmbH ist Dienstleister der Mutterunternehmen

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der neuen Kooperationsgesellschaft. Foto: WSS

Holzminden/Höxter. Nach zwei Jahren intensiver Vorbereitungszeit, mehreren Ratsbeschlüssen und viel Engagement aller Beteiligten hat die neue Kooperationsgesellschaft – Weserstadtwerke Service GmbH (kurz: WSS) – zum 1. Januar den Betrieb aufgenommen. Am 19. November letzten Jahres war die Gründung der Kooperationsgesellschaft der Stadtwerke Holzminden (SWH) und der GWH Höxter beurkundet worden. An der WSS sind die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und die Stadtwerke Holzminden GmbH zu je 50 Prozent beteiligt. 65 Mitarbeiter der GWH und der SWH sind zum 1. Januar in die neue Gesellschaft überführt worden und die Geschäftsführungen der Mutterhäuser bilden gemeinsam die Geschäftsführung der neuen Gesellschaft. Darüber informiert die Kooperationsgesellschaft am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung.

Die konstituierende Aufsichtsratssitzung, in der die Schwerpunkte der jeweiligen Geschäftsführer diskutiert und der Wirtschaftsplan genehmigt wurde, hat am 20. Februar stattgefunden.

Die Weserstadtwerke-Service GmbH versteht sich als Dienstleistungsunternehmen für die beiden Muttergesellschaften, welche mit ihrem Außenauftritt, wie zum Beispiel den Kundenbeziehungen mit den entsprechenden Verträgen und der Werbung, den Netzen und Immobilien (zum Beispiel Ladesäulen) erhalten bleiben.

Die Gas- und Wasserversorgung Höxter GmbH und die Stadtwerke Holzminden GmbH kooperieren seit einiger Zeit erfolgreich miteinander. Mit der neu gegründeten Gesellschaft soll diese Kooperation intensiviert und weiter ausgebaut werden. „Anlass für die Gründung der Servicegesellschaft ist die Sicherstellung beziehungsweise Verbesserungen der Betriebsabläufe, des Energieeinkaufs, der erneuerbaren Energieerzeugung, die Schaffung neuer Geschäftsfelder“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Aber mit dieser neuen Gesellschaft kann man sich auch aktuellen Themen, wie dem Fachkräftemangel, dem Klimawandel, oder der Digitalisierung besser stellen.“

Und weiter: „Das hohe gesellschaftliche Engagement, dass die Bürgerunternehmen GWH und SWH seit Jahrzehnten in ihren Regionen bewiesen haben, wird dank der hohen Wirtschaftlichkeit weiterhin auch in Zukunft gelingen.“