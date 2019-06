Samstag, 01. Juni 2019

„Wesersturm“ zieht über Höxter

Feuerwehrleute ziehen Schutzkleidung an, um kontaminierte Verletzte zu bergen. Foto: fhm

Höxter. 700 Einsatzkräfte mit 100 Einsatzfahrzeugen üben am Sonnabendvormittag, 1. Juni, den Katastrophenfall in Höxter. In einer Vollübung, die von Höxters Kreisbrandmeister Rudolf Lüke und seinem Stellvertreter Jürgen Schmits konzipiert wurde, proben Feuerwehr, THW, DLRG, DRK, Johanniter und der Katastrophenschutz die Zusammenarbeit im Ernstfall. Angenommen wird ein Szenario, wonach ein Sturmtief über den Nordkreis Höxter gezogen ist und große Schäden angerichtet hat. Straßen sind gesperrt, Strom ist ausgefallen, die Halle eines Betriebs ist abgedeckt, dort lagen gefährliche Chemikalien, und ein Ausflugsschiff ist bei Corvey gesunken. Es gibt viele Verletzte, darunter auch solche, die mit Giftstoffen kontaminiert sind. Schwerpunkt der Übung ist das gebiet beim Corveyer Hafen am Weserbogen. Wegen der Übung kam es am Sonnabendvormittag in und um Höxter zu Verkehrsbehinderungen. (fhm)

