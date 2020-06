Donnerstag, 11. Juni 2020

Weserversalzung: Stadtrat Holzminden beschließt vorerst keine Resolution

Bürgermeister Jürgen Daul, Ratsvorsitzende Eleonore Roth-Schütz, Erste Stadträtin Sarah Humburg. Foto: spe

Holzminden. Der Rat der Stadt Holzminden hat in seiner Sitzung am Dienstag, anders als es die Tagesordnung vorgesehen hatte, keine Resolution zur Weserversalzung und zum Antrag des Kaliunternehmens K+S zur Salzeinleitung in die Werra und damit Weser beschlossen. Der Kreistag hatte dies getan (der TAH berichtete), und auch dem Stadtrat lag ein ausformulierter Beschlussvorschlag zur Abstimmung vor. Bürgermeister Daul begründete, warum der Punkt von der Tagesordnung genommen werden sollte: In der letzten Woche hätten alle Bürgermeister der regionalen Anrainerkommunen getagt. Dabei habe er den Vorschlag gemacht, dass es gut sei, wenn sämtliche Gemeinden der Kreise Höxter und Holzminden eine wortgleiche Resolution fassen würden. Diesem Vorschlag sei entsprochen worden. In der Sache ist man sich einig: Das Unternehmen K+S soll aufgefordert werden, keine Salzlauge mehr in Werra und Weser einzuleiten und seine Produktionsabfälle ordnungsgemäß zu entsorgen.

Einstimmig beschlossen hat der Stadtrat die öffentliche Ausschreibung der Stelle der Ersten Stadträtin oder des Ersten Stadtrats. Die Stelle der Beamtin oder des Beamten auf Zeit als allgemeine Stellvertretung des Bürgermeisters soll neu ausgeschrieben werden, weil die jetzige Erste Stadträtin Sarah Humburg zum 1. August ihre neue Stelle als Erste Kreisrätin beim Landkreis Holzminden antreten wird.

Einstimmig hat der Stadtrat auch den Beschluss gefasst, dass die Stadt Holzminden während der aufgrund der Corona-Pandemie durch das Land Niedersachsen verhängten Betriebsuntersagung (seit 16. März) auf die Erhebung von Elternbeiträgen für die Kindertagesstätten und Kinderhorte verzichtet wird. (spe)

