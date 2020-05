Mittwoch, 27. Mai 2020

Weserversalzung:Kreistag Holzminden verabschiedet Resolution

Einstimmig votierte der Holzmindener Kreistag bei seiner Sitzung in der Stadthalle für die Resolution. Foto: bs

Kreis Holzminden. Es scheint wie ein Kampf gegen Windmühlenflügel: Während viele Flüsse in Deutschland durch vielfältige Schutzmaßnahmen im Laufe der letzten drei Jahrzehnte wieder eine bessere Wasserqualität erreicht haben, bleibt die Weser ein versalzenes Sorgenkind. Verantwortlich dafür: das Unternehmen K+S, das in Hessen und Thüringen Salz abbaut und die Produktionabfälle in die Werra einleitet. Jetzt hat K+S erneut einen Antrag gestellt, mehr Salz einleiten zu dürfen. Und der Landkreis Holzminden reagiert erneut mit Protesten und einer Resolution. Der Kreistag Holzminden verabschiedet sie einstimmig.

Versuche, einen Ausweg aus der Versalzungs-Misere zu finden, hat es viele gegeben... (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 28.05.2020.