Mittwoch, 02. September 2020

Westbomke gehört jetzt zu Krome´s Backstube

Die Führungen beider Unternehmen gaben den Zusammenschluss bekannt. Foto: Krome

Boffzen/Marienmünster. Krome´s Backstube und die Bäckerei Westbomke schließen sich zusammen. Aus zwei Familienbetrieben mit Herz und Tradition wird einer. „Westbomke wird zukünftig unter dem Namen Krome´s Backstube weitergeführt“, so der bisherige Geschäftsführer Andreas Westbomke. Gegründet 1964 von Bäckermeister Heinz Westbomke im Sauerland, seit Anfang der 1970er Lahre in Boffzen beheimatet, war die Bäckerei bisher in Familienhand. „1991 übernahm ich die Bäckerei von meinen Eltern. Es war uns wichtig, dass wir unser Lebenswerk an jemanden weitergeben, der unsere Werte vertritt und lebt.“ Diesen Käufer habe man in Krome´s Backstube gefunden. Krome hat seinen Ursprung in Bredenborn.

