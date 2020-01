Donnerstag, 09. Januar 2020

Westfalen Weser Netz erfasst Zählerstände im Landkreis Holzminden

In den nächsten Wochen werden wieder die Zählerstände abgelesen. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Von Freitag, 10. Januar, bis einschließlich Freitag, 24. Januar, liest der Netzbetreiber Westfalen Weser Netz die Zählerstände der Strom- und Gaszähler in folgenden Städten und Gemeinden im Landkreis Holzminden ab: In Boffzen und Fürstenberg werden Strom und Gas abgelesen; in Derental und Meinbrexen sowie Brevörde, Heinsen, Holzminden, Polle und Vahlbruch Strom.

