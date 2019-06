Freitag, 28. Juni 2019

Westfalen Weser Netz saniert Wasserhauptleitung in Stadtoldendorf

Stadtoldendorf. Voraussichtlich ab der kommenden Woche wird durch den kommunalen Netzbetreiber Westfalen Weser Netz in Stadtoldendorf in der „Kellbergstraße“ im Bereich der Häuser 33 bis 41 und 48 bis 64 eine neue Wasserleitung verlegt. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Ende Juli dauern und dienen der Sicherstellung der Wasserversorgung.

Die Kellbergstraße muss während der Arbeiten vollständig gesperrt werden, da die Leitungstrasse in der Mitte der Fahrbahn liegt. Eine Umleitung ist eingerichtet, Fußgänger und Radfahrende können die Baustelle passieren, werden aber um erhöhte Aufmerksamkeit gebeten. Darüber hinaus kann es zu kurzzeitigen Wasserunterbrechungen kommen, die in aller Regel 24 Stunden vorher angekündigt werden. Die Anwohner bekommen Informationen per Brief oder Handzettel, teilt die Westfalen Weser Energie mit.