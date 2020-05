Freitag, 29. Mai 2020

Westumfahrung Eschershausen: Ergebnis sorgt für Kritik

Der Variantenvergleich für die Westumfahrung Eschershausens liegt vor. Der Kappenberg soll in offener Bauweise umfahren werden. Foto: jbo

Eschershausen. In einem detaillierten Variantenvergleich hat das Planungsteam der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV), Geschäftsbereich Hameln, insgesamt sieben Varianten für die Westumfahrung Eschershausen der B 64 intensiv untersucht. Der Variantenvergleich ist nun abgeschlossen, teilte die Behörde mit.

Nach Abwägung aller Kriterien habe sich die Variante 2.1 als gesamtplanerisch empfehlenswert durchgesetzt. Sie umfährt den Kappenberg in offener Bauweise – in Teilen mit einem Einschnitt. Die Alternativen – eine Querung des Kappenbergs mit einem Tunnel sowie eine Deckelung der Trasse – lagen in der Bewertung nahezu gleich auf. Mit 10 bis 20 Millionen Euro verursachen die Tunnel- oder Deckel-Varianten jedoch hohe zusätzliche Baukosten.

Bereits in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend hat Stadtdirektor Meier Kritik an der Entscheidung geübt. Sowohl BI als auch Stadt und Samtgemeinde würden sich damit nicht abfinden und weitere Maßnahmen ergreifen, so Meier weiter. (bs/jbo)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 30.05.2020