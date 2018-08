Mittwoch, 22. August 2018

Westumgehung: Stadtoldendorf fühlt sich abgehängt

Gegen die Detailpläne an den Anschlussstellen bei Amelungsborn und auf dem Odfeld regt sich Widerstand.

Stadtoldendorf. An den Detailplanungen zur künftigen Westumgehung Eschershausen regt sich auch in Stadtoldendorf Widerstand. Anlass dafür sind die geplanten Anschluss-Stellen der bisherigen Kreis und Landesstraßen in Höhe Amelungsborn und Höhe Schelenhufe an die neue B64. Nach aktuellem Entwurf soll die bisherige Kreuzung auf dem Odfeld ersatzlos gestrichen werden. Für Stadtoldendorfer, die direkt nach Eschershausen wollen – und natürlich umgekehrt – bedeutet das lange Umwege. Die Brisanz des Themas bracht am Dienstagabend Stadtoldendorfers Bürgermeister Helmut Affelt zur Sprache. „Die Verlängerung der Eschershäuser Straße soll einfach abhängt, der Stadtoldendorfer Verkehr dann über Amelungsborn geleitet werden“, ärgert sich Affelt und warnt vor den negativen Auswirkungen. (nig)

