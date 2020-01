Freitag, 03. Januar 2020

Wettkampf um den Eisstock-Cup wird zu Wasserspielen auf der Holzmindener Eisbahn

Die vier besten Teams: Von links die Stockenten, die Weserlunjer, Arminia Biergefällt‘s und der MTV Altendorf. Foto: bk

Holzminden . Zentimeterhoch stand Freitag Abend das Wasser auf der Holzmindener Eisbahn. Wahrlich kein perfektes Wetter für den Wettkampf um den Eisstock-Cup, der am Donnerstag noch bei idealen frostigen Bedingungen begonnen hatte. Bei den nassen Bedingungen wurden die Karten für den Kampf der besten acht Teams völlig neu gemischt. Und so konnte sich am Ende die Truppe der „Weserlunjer“ über den ersten Platz freuen – sie hatte die Titelverteidiger gekonnt vom Thron gestürzt.

Zwei Jahre hintereinander hatten die „Stockenten“ mit ihren näckischen Entchen auf den Pudelmützen und dem frechen Spruch auf dem Trikot den Wettkampf gewonnen. Doch diesmal waren die Weserlunjer einfach besser – oder hatten zumindest mehr Glück. Dem Element Wasser sind ja beide Teams zumindest dem Namen nach eng verbunden... (rei)

