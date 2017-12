Freitag, 01. Dezember 2017

„White Madness“ am ersten Weihnachtstag in der Stadthalle

Beim White Madness Blacklight Festival Weihnachten in der Stadthalle Holzminden geht die Post ab.

Holzminden. Weihnachten – Wer kennt es nicht? Besuchsmarathon der Verwandten, Geschenke, die mehr oder weniger gut ankommen und essen, bis der Arzt kommt. Zeit, was zu erleben! Aus diesem Grund veranstaltet die EVIME GbR am ersten Weihnachtstag, Montag, 25. Dezember, wieder ihr spektakuläres „White Madness Blacklight Festival“ in der Stadthalle Holzminden. Mit dabei haben sie in diesem Jahr den international bekannten DJ „Le Shuuk“, der alles geben wird, um den Gästen eine wundervolle weiße Weihnacht zu bescheren.

An diesem Abend wird die komplette Stadthalle mit Schwarzlicht ausgestattet – der Dresscode lautet also: White!

Tickets sind erhältlich im Autohaus Vatterott Holzminden, beim Stadtmarketing Holzminden und bei „Green Monkey“ in Höxter sowie online über ticketino.de. Weitere Informationen unter www.whitemadness.de und auf Facebook www.facebook.com/events/139884263

