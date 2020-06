Montag, 15. Juni 2020

Wichtigste Schritte des Brückenbaus in Mainzholzen sind erfolgt

Mit Hilfe von einem Schwerlastkran setzten die Bauarbeiter die Betonfertigteile passgenau an die geplanten Positionen. Foto: hot

Mainzholzen. In gut zwei Wochen sollen die Baumaßnahmen an der kleinen Brücke über den Hillebach in Mainzholzen beendet sein. Sobald das neue Geländer fertig montiert ist, wird die Umleitung in der Eichenstraße aufgehoben. Der trockene Mai hat dazu beigetragen, dass die Tiefbauarbeiten und das Aufstellen der Betonfertigteile wegen der geringen Wassermengen in dem Bach zügig vorankamen.

Der alte Durchlass hatte einen zu geringen Querschnitt, der nachträglich mit Betonbalken weiter verkleinert wurde, um die Traglast des Bauwerks zu erhalten. Im Zuge von Hochwasserereignissen des Hillebachs kam es in den vergangenen Jahren immer mal wieder zum Rückstau, der zu Überschwemmungen der Straßen und teilweise auch der Anliegerkeller führte. (hot)

