Montag, 25. Mai 2020

Wie der Schulneustart im Internat Solling in Holzminden funktioniert

So sieht das „Grüne Klassenzimmer“ im Internat Solling aus. Foto: Internat Solling

Holzminden. Während die meisten noch zu Hause lernen müssen, besuchen einige Schüler schon wieder den Unterricht. Kehrt damit auch im Internat Solling in Holzminden wieder Alltag in die Klassenräume ein? Ein Bericht über Wanderklassen, Klinkenputzer und Rechtsverkehr in Schulfluren. Nach Wochen der Ungewissheit, der Videokonferenzen und digitalen Arbeitsaufträge läuft der Schulbetrieb langsam an. Es gibt wieder Kontakt zu Mitschülern und Lehrern, aber längst ist alles noch nicht so wie früher. Abstand, Vorsicht und Desinfektionsmittel sind die Gebote der Stunde – auch im Internat Solling: „Denn obwohl wir unsere Schüler sehr vermissen und gerne alle wieder zurückhätten, müssen wir uns an die Vorgaben des Kultusministeriums halten“, sagt Carsten Schneider, Lehrer in der Einbecker Straße. Und die besagen, dass bisher nur die Jahrgänge 9, 10 und 12 zurückkehren durften. Nach Pfingsten folgen die 7. und 8. Klassen, Mitte Juni dann die Jüngsten, die 5 und 6. Es soll sich langsam einspielen. Im Internat ist man auf alles vorbereitet – schließlich geht nichts über echten Unterricht im Klassenzimmer.

