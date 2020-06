Montag, 08. Juni 2020

Wie Familie Möhring aus Deensen in 15 Minuten zur Großfamilie wurde

Jetzt eine große Familie: die Möhrings. Foto: ue

Kreis Holzminden. Genau eine Viertelstunde hat es gedauert, bis Henri, Friedrich und Bele das Licht der Welt erblickt hatten und Prof. Dr. Felix Möhring und seine Frau Cathrin samt Töchterchen Hannah zur Großfamilie werden ließen. Das war im Juli letzten Jahres, und dann fingen die Probleme auch schon an: Erst war es Sohn Henri, dessen Start ins Leben alles andere als leicht war. Er musste nach der Geburt am Herzen operiert werden, ein wochenlanger Krankenhaus-Aufenthalt folgte. Und als die Möhrings endlich wieder in Deensen vereint waren, kam das nächste Problem: Die Corona-Krise begann. Von einem Tag auf den anderen durften Omas und Opas sowie die Kinderkrankenschwester und die Dorfhelferin nicht mehr zu ihnen kommen. (ue)

