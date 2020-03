Freitag, 13. März 2020

Wie gehen Unternehmen im Kreis Holzminden mit Corona um?

Unternehmen des Kreises, wie Stiebel Eltron, setzen auf seriöse Information der Mitarbeiter. Foto: Stiebel Eltron

Kreis Holzminden. Unternehmen in ganz Deutschland sehen sich durch die Coronapandemie vor noch unabschätzbare Herausforderungen gestellt. Die Gefahr, dass ein Mitarbeiter am Virus erkrankt, wächst momentan stetig. Ein Ort, an dem der Erreger weitergegeben werden kann, ist die Arbeitsstelle. Sorge bereitet Arbeitgebern und Arbeitnehmern deshalb die Frage, wie das Infektionsrisiko am Arbeitsplatz minimiert werden kann. Im Landkreis Holzminden, wie in anderen Regionen der Republik, haben Unternehmen begonnen, Vorkehrungen zu treffen, um die Ansteckungsgefahr zu verringern und einen funktionierenden Betrieb, auch im Eintreten eines Krankheitsfalls, zu gewährleisten. (beb)

