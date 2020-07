Donnerstag, 02. Juli 2020

Wie ist „Ragazza“ ums Leben gekommen?

Die Stute „Ragazza“. Foto: privat

Kreis Höxter. Noch immer ist nicht klar, wie die Stute „Ragazza“ ums Leben gekommen ist. Das Pferd am Dienstag tot in einem Straßengraben zwischen dem Drenker Kreuz an der Straße nach Bruchhausen (Kreis Höxter) mit schweren Beinverletzungen gefunden worden (der TAH berichtete) Die mediale Suche und das Tierdrama haben für große Aufmerksamkeit und viele Reaktionen in sozialen Medien gesorgt. Die Polizei Höxter ermittelt in dieser Sache, hat aber noch keine heiße Spur, wie ein Polizeisprecher erklärte. Eine mögliche Spur könnte ein Hinweis auf ein weißes Fahrzeug sein. Annika Heiser bittet die Bevölkerung um Mithilfe: „ Wir suchen nun speziell Zeugen, die Montagmorgen gegen 7.30 und 9.45Uhr einen weißen Lkw oder Sattelschlepper bei einem Wendemanöver am Drenker Kreuz und später geparkt vor dem Aussiedlerhof Richtung Bruchhausen unterhalb des Drenker Kreuzes gesehen haben.“ Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05271/9620 entgegen. (fhm)