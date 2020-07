Samstag, 11. Juli 2020

Wie kann die Stadt Holzminden wieder die 20.000-Einwohner-Marke knacken?

Der Ureinwohner Holzmindens wusste schon: Es ist nicht so einfach. Foto: tah

Holzminden. Der demografische Wandel ist kein Thema nur der Dörfer, er macht auch vor der Kreisstadt Holzminden nicht Halt. Die Einwohnerentwicklung Holzmindens ist rückläufig, mittlerweile ist die Stadt unter die 20.000-Einwohner-Marke gerutscht. Das bedeutet auch weniger Mittelzuweisungen, niedrigere Entlohnung auf neu zu besetzende Stellen im öffentlichen Dienst und ein Argument weniger für Handelsketten oder Filialisten, in Holzminden eine Dependance zu eröffnen.

In der letzten Ratssitzung kam das Thema auf und verursachte einige Hilflosigkeit. Der Bürgermeister empfahl, sich in den Fachausschüssen damit zu befassen. Das tat der Ausschuss für Bauen, Umwelt, Verkehr und Stadtentwicklung, debattierte über Ursachen und Auswege – ohne Patentrezept am Ende. Die Entwicklung biete, so Vorsitzender Dietrich Vogel, „Anlass zur Sorge“. Man müsse „Visionen entwickeln“ und „Prioritäten setzen“, es bedürfe eines „bunten Straußes von Maßnahmen“. (spe)

