Sonntag, 07. April 2019

Wie kann sich ein Tierschutzverein das leisten?

Vereinsvorsitzender Jens-Uwe Müller lehnt am Deutz-Traktor, der nicht verkauft wurde. Im Hintergrund die Villa. Foto: spe

Holzminden. „Das ist doch dekadent: Wie kann sich ein Tierschutzverein nur dieses Grundstück mit dieser noblen Unternehmer-Villa darauf leisten? Woher hat der Verein so viel Geld? Ist da der Wohlstand ausgebrochen? Und wir sollen auch noch für die Tiere oder Futter spenden!“ Solche Reaktionen hat es auch gegeben auf die Nachricht, dass der Verein Tierschutz Holzminden-Höxter den Tannenhof am Allernbusch oberhalb von Holzminden von der Familie Celten gekauft hat. Hier oben ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Domizil fündig geworden, hier soll das neue Tierheim entstehen, weil am Ziegeleiweg, wo der Verein seit Jahren ein Grundstück von der Stadt gepachtet hat, eine bauliche Erweiterung im Hochwasserschutzgebiet nicht möglich ist. Im Dezember sollen die Tiere in der „Arche Tannenhof“ einziehen. Am Sonnabend fanden hier ein großer Hausflohmarkt und eine Auktion zugunsten des Umbaus des neuen Tierheims statt. Denn Inventar, Möbel und Gerätschaften müssen raus, bevor der Umbau starten kann. Aus der „Einladung zur Auktion“ wurde bei bestem Frühlingswetter ein gut besuchter Tag der offenen Tür, der nicht nur potenzielle Schnäppchenjäger anzog, sondern auch viele Neugierige, die hinter die Kulissen blicken wollten. (spe)

