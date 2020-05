Mittwoch, 27. Mai 2020

Wie trifft die Pandemie die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf?

Samtgemeindebürgermeister Wolfgang Anders erwartet erhebliche finanzielle Ausfälle durch die Pandemie, bleibt aber optimistisch. Foto: beb

Eschershausen/Stadtoldendorf. Wie wirkt sich die Coronapandemie auf die Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf aus? Sind die finanziellen Folgen schon annähernd abschätzbar? Und wie geht es in dieser außergewöhnlichen Zeit mit der Arbeit an laufenden Projekten, wie dem Ausbau der zweiten Etage in der Kita Leitzenhaus voran? Der TAH hat zur Beantwortung dieser Fragen das Gespräch mit Wolfgang Anders, dem Bürgermeister der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf und Stadtdirektor von Stadtoldendorf, gesucht. (beb)

Mehr lesen Sie im TAH vom 28. Mai 2020.