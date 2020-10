Donnerstag, 22. Oktober 2020

Wie wird aus einem kleinen Pony eine umherirrende Kuh?

Die Herkunft einer Meldung für die Baustelle B 497 ist nicht geklärt. Foto: tah/Symbolbild

Neuhaus. Die Autofahrer auf der Bundesstraße 497 sollten aufpassten, warnte am Donnerstagvormittag der Verkehrsfunk des NDR. In der Baustelle zwischen Neuhaus und Schönhagen laufe eine Kuh umher, Vorsicht sei geboten. Auf TAH-Nachfrage bei der Polizei Holzminden gab es eine erstaunte Rückfrage: „Eine Kuh, wo kommt die denn her?“. Nein, keine Kuh laufe durch die Baustelle. Ein kleines Pony sei von seiner Weide ausgebüxt, aber schon längst wieder eingefangen. Sein Besitzer habe das Tier schon in Obhut genommen. Keine Gefahr für Autofahrer oder Tiere, alles sei in Ordnung. Allerdings fragte sich die Polizei, wie denn eine Warnmeldung von einer Kuh überhaupt zum NDR gekommen ist. Denn von hier aus sei keine Warnmeldung abgesetzt worden. Und wieso aus einemPony eine Kuh wird, ist für die Polizei auch ein Rätsel. (fhm)