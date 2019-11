Mittwoch, 20. November 2019

Wie wird der Schutz gegen Masern im Kreis umgesetzt?

Die Masernimpfung wird jetzt Pflicht. Ausführungsbestimmungen gibt es aber noch nicht. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. In der letzten Woche hat der Bundestag das Masernschutzgesetz verabschiedet. Künftig soll für die Kinder, die in die Kindertagesstätte oder die Schule kommen, nachgewiesen werden, dass sie gegen Masern geimpft sind. Auch Mitarbeiter, die in Kindergärten, Schulen, anderen Gemeinschaftseinrichtungen arbeiten, müssen geimpft sein. Eine Impfpflicht gibt es zukünftig auch in Asylbewerber- und Flüchtlingsunterkünften. Schließlich: Nicht geimpfte Kinder können vom Besuch des Kindergartens ausgeschlossen werden. Das ist jetzt Gesetz. Doch wie wird das im Landkreis umgesetzt? Der TAH hat nachgefragt. (bs)

