Dienstag, 09. April 2019

Wie zukunftsfähig sind Deutschlands Regionen? Neue Studie vorgelegt

Der Landkreis Holzminden gehört zu den schlechtesten Kreisen im Ranking. Foto: fhm

Kreis Holzminden. Kein gutes Ergebnis für den Landkreis Holzminden. Beim neuen Ranking zur Zukunftsfähigkeit der deutschen Regionen landet der Landkreis Holzminden bei den 20 letzten Land- und Stadtkreisen in Deutschland. Das Berlin-Institut hat seine neue Studie zur wirtschaftlichen und demographischen Entwicklung der Regionen in Deutschland vorgestellt. Beim letzten Ranking war der Landkreis Holzminden noch auf Platz 364 gelandet, diesmal ist er auf Platz 382 von insgesamt 401 Land- und Stadtkreisen abgerutscht. Insgesamt kommt der Landkreis Holzminden in diesem Ranking auf eine Gesamtnote von 4,29. Die Nachbarkreise kommen alle auf bessere Noten: Hameln-Pyrmont 3,78, Hildesheim 3,82, Göttingen, 3,55, Northeim 3,85. Es gibt aber auch drei Landkreise in Niedersachsen, die noch schlechter sind als der Kreis Holzminden: Emden 4,32, Lüchow-Dannenberg 4,35, Wilhelmshaven mit 4,37. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 10.04.2019.