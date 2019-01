Montag, 21. Januar 2019

Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Kreis Holzminden. Wie die Polizei gerade twittert, zieht zurzeit eine neue Welle von Anrufen falscher Polizeibeamter durch den Landkreis Holzminden. Laut Polizei Holzminden kam es bereits zu mehreren dieser Anrufe, unter anderem in Bodenwerder und Holzminden. Rund 15 Anrufe sind der Polizei bis Montag Nachmittag gemeldet worden. Es ist nicht das erste Mal, dass die Täter als "Polizeibeamte" vor allem ältere Menschen am Telefon bedrängen und um ihr Geld erleichtern wollen. Manchmal erscheint bei dem Anruf auch die Notrufnummer 110. Diese Anzeige wird von den Tätern manipuliert. Die Polizei warnt die Senioren, besonders vorsichtig zu sein. Sie verlangt nie, dass ihr an der Haustür oder bei einem Treffen Geld oder Wertsachen übergeben werden. Wer einen solchen Anruf erhält, sollte sich mit der Polizei in Holzminden unter Telefon 05531/9580 in Verbindung setzen. Er sollte auf keinen Fall die Rückruftaste am Telefon benutzen.