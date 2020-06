Mittwoch, 10. Juni 2020

Wieder Führungen durch das Hochmoor Mecklenbruch bei Silberborn

Das Hochmoor Mecklenbruch bei Silberborn. Der Holzsteg war lange für Besucher gesperrt. Foto: SVR

Silberborn. Für Naturbegeisterte gibt es ab Sonnabend, 13. Juni, wieder die Möglichkeit, das Hochmoor Mecklenbruch im Forstamt Neuhaus in der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) unter der Leitung eines geschulten Guides kennenzulernen. Während der Führung bekommen die Teilnehmer einen Einblick in die einzigartige Pflanzen- und Tierwelt des Hochmoores. Ausgangspunkt der Führung ist um 16 Uhr der Parkplatz am Ortsausgang Silberborn in Richtung Dassel.

Entlang des Holzstegs erfahren Besucher Wissenswertes zu dem unter Naturschutz stehenden 63 Hektar großen Lebensraum, entdecken seltene Tiere wie die Torf-Mosaikjungfer und fleischfressende Pflanzen. Der Aussichtsturm sorgt für schönen Ausblick über die Moorlandschaft.

Weitere Führungen finden am 27. Juni, 11. Juli, 25. Juli, 8. August, 22. August, 5. September, 19. September, 10. Oktober und 24. Oktober statt. Aufgrund der Corona-Pandemie ist eine Anmeldung bei der Touristik-Information Neuhaus und Silberborn unter der Telefonnummer 05536/

1011 oder info@hochsolling.de dringend erforderlich.

Die Führung ist kostenpflichtig, die Teilnehmerzahl auf zehn beschränkt. Es müssen die Hygieneschutzmaßnahmen und Abstandsregeln befolgt sowie ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden.