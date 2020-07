Freitag, 24. Juli 2020

Wieder Müll entsorgt in der Rühler Schweiz

Gleich zwei Fälle von illegaler Müllentsorgung meldet die Polizei und bittet um Mithilfe der TAH-Leser bei der Aufklärung.

Lütgenade/Rühle. Und wieder haben Unbekannte ihren Müll einfach in die Landschaft geworfen. Die Polizei wendet sich jetzt mit zwei Fällen an die TAH-Leser und bittet um Mithilfe: Im Bereich der Kreisstraße 35 zwischen Lütgenade und Reileifzen stellten Mitarbeiter der Straßenmeisterei Stadtoldendorf vergangene Woche fest, dass dort – nicht zum ersten Mal – Kleintierstreu entsorgt worden war. Diesmal waren es elf Müllsäcke. Bereits im Januar wurden dort diverse Müllsäcke mit Stroh aufgefunden (der TAH berichtete). Beide Fälle weisen aufgrund Beschaffenheit und Menge auf eine Kleintierhaltung oder gar -zucht hin. Fall Nummer zwei: Auch an der Schutzhütte der Rühler Schweiz, Kreisstraße 33, kommt es immer wieder zu illegalen Müllentsorgungen. Hier wurden im Verlauf der letzten Woche wieder fünf Säcke mit entsorgtem Hausmüll aufgefunden. Die Polizei erhofft sich in beiden Fällen Hinweise aus der Bevölkerung und bittet sich bei der Polizei in Holzminden unter 05531/9580 zu melden.