Donnerstag, 18. April 2019

Wieder Sachbeschädigung am Weserkai Holzminden

Die Ruhebank wurde beschädigt.

Holzminden. Warum eigentlich sollte man sich weiter Gedanken darüber machen, wie die Stadt verschönert werden kann, wenn Unbekannte alles daran setzen zu zerstören? In der Nacht zum Donnerstag war es mal wieder soweit: Unbekannte rissen Abdecksteine aus der Mauer des Weserkais, warfen sie auf Boden und Bank. Die Ruhebank wurde dadurch in Mitleidenschaft gezogen. Der Bauhof der Stadt Holzminden sammelte am Donnerstagmorgen die Steine ein, die Polizei ermittelt. Ach ja: Am Weserkai fehlen zurzeit auch noch die drei Lechner-Figuren. Der Grund: Sie müssen einmal mehr aufgearbeitet werden, weil sie erneut beschmutzt – oder besser gesagt beschmiert – wurden. (bs)