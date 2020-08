Montag, 03. August 2020

Wiedereröffnung des Roxy in Holzminden verschoben

Erst im September wird das Roxy eröffnet. Die Theaterleiterin führt mehrere Gründe dafür an.

Holzminden. Die Kinofreunde müssen weiter auf die Eröffnung des Roxy in Holmzinden warten, das teilt die Theaterleiterin des Roxy Kinos Holzminden, Stanislawa Grzibek, am Montagvormittag mit. Die Wiederöffnung wird vorerst auf Anfang September verschoben. Sie führt mehrere Gründe dafür an: Zum einen sind die staatlich geforderten Auflagen so einschneidend, dass ein Kinobesuch nur mit für sie inakzeptablen Einschränkungen möglich und bei einer Kapazitätsgrenze von 25 Prozent mit großen Verlusten verbunden sei. Zum anderen gebe es zurzeit kein attraktives Filmangebot. Die Produzenten und Verleiher warten, bis die Kinos wieder mindestens 50 Prozent der Plätze verkaufen dürfen. Auch die Sommerferien in beiden Bundesländern (NRW, Niedersachsen) hätten zu der Entscheidung beigetragen, „denn gerade nach dieses schweren Lockdown-Monaten versuchen sehr viele Menschen, jetzt noch wegzufahren“, so Stanislawa Grzibek.