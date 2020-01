Samstag, 04. Januar 2020

Wiedersehen mit einem Publikumsliebling vor der Stiftskirche Bad Gandersheim

Felicitas Heyerick spielt Mephisto und Lilian. Foto: Julia Lormis

Bad Gandersheim. Felicitas Heyerick ist im kommenden Sommer in zwei völlig verschiedenen Rollen bei den Gandersheimer Domfestspielen zu sehen. Die bekannte Darstellerin aus der Schweiz spielt die umschwärmte Lilian in „Die Drei von der Tankstelle“ und den Mephisto in „Faust“. Mephisto müsse nicht zwingend von einem Mann gespielt werden, sagt Intendant Achim Lenz, der Goethes Klassiker selbst inszeniert. Die Rolle des gefallenenen Engels bei Goethe sei geschlechtsneutral. Achim Lenz: „Felicitas Heyerick besitzt eine breite Palette an Spielmöglichkeiten, ob männlich, androgyn oder weiblich, sie spielt bewusst mit diesen Klischees der Geschlechterzuordnung und weiß die jeweiligen Register zu ziehen.“ Die musikalische Komödie nach dem gleichnamigen Ufa-Tonfilm hat am 26. Juni 2020 Premiere, am 3. Juli folgt die Premiere von Goethes „Faust“.

