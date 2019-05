Donnerstag, 23. Mai 2019

Wiesen und Weiden, Schutz und Nutzung

Schafbeweidung sorgt für artenreiches Grünland. Foto: Naturpark Solling-Vogler

Bevern. Eine Schafherde „bei der Arbeit“ in der Landschaftspflege erleben und dazu fachkundige Erläuterungen hören. Am Sonnabend, 25. Mai, werden bei einer etwa dreistündigen Exkursion Weidetiere an den südlichen Burgberghängen besucht. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Rewe-Parkplatz vor dem Schloss in Bevern.

Mehr lesen Sie im TAH am 23. Mai 2019