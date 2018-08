Donnerstag, 16. August 2018

Wiesendorf: „Ein Fest für die ganze Familie“

Ein erstes Treffen mit Vereinsvertretern, die sich am Tag des Sports am 23. September im Sportpark Liebigstadion einbringen wollen, hat bereits im Altendorfer Hof in Holzminden stattgefunden. Dabei haben Sportreferent Benjamin Bayoud und KSB-Vorsitzender Bernd Wiesendorf (von links) den möglichen Ablauf erläutert. Foto: Kreissportbund Holzminden

Holzminden. „So haben wir uns das vorgestellt – unsere Sportvereine ziehen voll mit.“ Bernd Wiesendorf, Vorsitzender des Kreissportbundes Holzminden, sieht seinen Optimismus voll bestätigt. „Die Vereine aus dem Kreis sind hoch motiviert, den Tag des Sports im Sportpark Liebigstraße mit einem abwechslungsreichen Programm zu einem Veranstaltungshöhepunkt des Jahres 2018 werden zu lassen.“

Der Kreissportbund Holzminden hat sich, wie bereits berichtet, erfolgreich beim Land Niedersachsen um den „Tag des Sports“ beworben, der am 23. September 2018 bereits zum fünften Mal an drei Standorten ausgerichtet wird. Neben Holzminden haben der Kreissportbund Emsland und der Stadtsportbund Osnabrück den Zuschlag erhalten. Über ein Online-Portal hat der Kreissportbund Holzminden seinen Mitgliedsvereinen die Möglichkeit gegeben, ihre Anregungen und Ideen für eine Beteiligung an der Großveranstaltung zu geben, die unter dem Motto steht: „Spiel, Spaß, Sport!“.

„Wir haben von Anfang an gesagt, dass der ‚Tag des Sports‘ ganz im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements im Sport stehen soll“, bringt Wiesendorf seine Freude zum Ausdruck, dass die Vereine aus dem ganzen Kreisgebiet die Gelegenheit nutzen wollen, um sich und ihre Sportangebote in diesem einmaligen Rahmen vorzustellen. „Schon jetzt steht fest: Das wird ein Fest für die ganze Familie!“, sagt der KSB-Chef. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucherinnen und Besucher an dem Sonntag in Holzminden über zahlreiche Sportarten informieren und diese direkt vor Ort ausprobieren. „Wir hoffen, dass wir den einen oder anderen Gast dazu motivieren können, wieder aktiv Sport zu treiben – oder auch einmal eine ganz neue Sportart auszuprobieren“, so Wiesendorf.

Die Vorbereitungen kommen so langsam in die heiße Phase. Ein erstes Treffen mit Vereinen, die sich bisher gemeldet haben, hat bereits stattgefunden. Sportreferent Benjamin Bayoud weist darauf hin, dass der Kreis der beteiligten Vereine nach wie vor ausgeweitet werden kann. „Das großzügige Gelände im Sportpark Liebigstraße bietet ideale Bedingungen, um aus dem Vollen zu schöpfen. Je größer das Angebot, umso mehr wird es uns gelingen, die Gäste zu begeistern.“ Interessierte Vereine können sich in der KSB-Geschäftsstelle melden.